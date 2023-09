Reunião do Programa Descubra marca início de importante colaboração interinstitucional em Sete Lagoas

Programa promove o acesso de adolescentes e jovens em condição de vulnerabilidade social a programas de aprendizagem e a cursos de qualificação profissional.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Descubra! Descubra uma futura profissão, um talento, uma competência. Descubra o outro, descubra você mesmo. Na essência, esse é o fruto maior que o Programa Descubra de Incentivo à Aprendizagem Profissional vem colhendo em vários municípios mineiros desde sua criação, em 2019. Resultado de uma cooperação interinstitucional inédita, que congrega esforços de municípios, Estado e União, o Programa Descubra promove o acesso de adolescentes e jovens em condição de vulnerabilidade social a programas de aprendizagem e a cursos de qualificação profissional.

Na tarde desta quarta-feira, 20 de setembro, Sete Lagoas deu mais um passo na adesão ao programa. Foi realizada a primeira reunião, no espaço de reuniões do Ministério Público de Sete Lagoas, envolvendo a colaboração interinstitucional envolvendo diversas instituições locais. A reunião foi conduzida pelo procurador Luiz Gustavo Carvalho e pela vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Magda Speltz.

"Uma das principais pautas da reunião foi a formação do Comitê Gestor Interinstitucional do Município, que desempenhará um papel crucial na coordenação das ações do Programa Descubra. Além disso, foi escolhida a mesa diretora responsável por liderar e orientar os esforços do Programa. Os participantes também se envolveram em discussões construtivas sobre os principais documentos e instrumentos de trabalho que guiarão as atividades do Programa. A leitura e discussão das propostas levantadas pelos participantes demonstraram um compromisso unificado em promover uma mudança positiva na comunidade", afirma Magda Speltz.

Participantes

A reunião contou com as presenças da superintendente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) Delma Sales, representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSC), como a Rede Cidadã e Serpaf, bem como representantes do Sistema S, incluindo Senac e Senai, e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Também estiveram presentes representantes do Ministério do Trabalho, Ministério Público, CREAS, Acolhimento de Menores, Centro de Atendimento Socioeducativo e Vigilância Socioassistencial e o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais Carlos Calazans,

"Essa primeira reunião representa um passo significativo em direção a uma colaboração eficaz e ações coordenadas que beneficiarão jovens em situação de vulnerabilidade de Sete Lagoas. Esperamos que este esforço conjunto resulte em iniciativas que abordem diversas questões sociais e promovam um ambiente mais inclusivo e saudável para todos os cidadãos", avalia Delma Sales, superintendente da Smasdh.

Com Prefeitura de Sete Lagoas