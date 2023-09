Sete Lagoas celebra a Semana Nacional do Idoso com atrações culturais e assistenciais gratuitas

Em 14 de dezembro de 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 1º de outubro como o Dia Internacional das Pessoas Idosas. No Brasil, a Lei 11.433, de 2006, instituiu o Dia Nacional do Idoso, determinando que os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação da Política Nacional do Idoso fiquem incumbidos de promover a realização e a divulgação de eventos que valorizem a pessoa do idoso na sociedade.

Imagem: divulgação

Em Sete Lagoas, no entanto, a celebração da data ocorre durante toda a semana de 25 de setembro a 1º de outubro. "Queremos chamar não só a população idosa, mas os familiares para interagir com a gente, para conhecer os direitos deles, direitos que não podem ser violados. Muitos estão esquecidos por seus familiares. Tem idoso que se torna pai de família novamente, entre outras questões", explica a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Lizélia Matos.

Este ano, a programação da semana inclui cinemateca na Vila Vicentina, práticas corporais na Praça da Feirinha, tarde da beleza na Galeria Myralda da Casa da Cultura, visita à Biblioteca Municipal e tarde musical com apresentação de corais no Casarão. A entrada nos eventos é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia. "Familiares, tragam seus idosos. Idosos, venham sozinhos sem puderem", convida Lizélia.

A Semana do Idoso tem realização do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio das secretarias municipais de Educação, Saúde e Assistência Social. Mais informações: (31) 99875-4913. Confira a programação e participe:

25/09, segunda, 14h

Cinemateca na Vila Vicentina

26/09, terça, 10h

Práticas corporais na Praça da Feirinha

27/09, quarta, 14h

Tarde da beleza na Galeria Myralda da Casa da Cultura

28/09, quinta, 14h

Visita à Biblioteca Municipal

29/09, sexta, 14h

Tarde musical com apresentação de corais no Casarão

Entrada franca.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas