Sete Lagoas recebe a primavera com maxímas de 37°C e tempo seco no fim de semana; veja previsão completa

O primeiro dia da primavera em Sete Lagoas começará com uma intensa onda de calor, prometendo temperaturas máximas de até 37°C durante o fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de onda de calor de grande perigo, juntamente com um alerta de baixa umidade, ressaltando a importância de medidas de precaução.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Sábado, 23 de Setembro:

O sábado será caracterizado por céu ensolarado com algumas nuvens, e não há previsão de chuva na região. As temperaturas oscilarão entre 16°C de mínima e 35°C de máxima.

Condições Climáticas:

Temperatura Mínima: 16°C

Temperatura Máxima: 35°C

Chance de Chuva: 0mm (0%)

Vento: ENE a 10km/h

Umidade do Ar: Mínima de 19%, Máxima de 77%

Domingo, 24 de Setembro:

O domingo seguirá a mesma tendência de céu ensolarado com algumas nuvens, sem previsão de precipitação. As temperaturas apresentarão uma ligeira elevação, variando entre 19°C de mínima e 37°C de máxima.

Condições Climáticas:

Temperatura Mínima: 19°C

Temperatura Máxima: 37°C

Chance de Chuva: 0mm (0%)

Vento: ENE a 10km/h

Umidade do Ar: Mínima de 18%, Máxima de 78%

Devido às altas temperaturas e à baixa umidade do ar, é aconselhável que os residentes de Sete Lagoas tomem precauções extras para se protegerem do calor intenso. O uso de protetor solar, hidratação adequada e evitar atividades ao ar livre nos momentos mais quentes do dia são medidas recomendadas para garantir o bem-estar durante este fim de semana.

Da redação com INMET