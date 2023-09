Onda de calor: Bombeiros advertem sobre perigos de afogamento em MG; veja como se prevenir

Minas Gerais, encontra-se sob o impacto das altas temperaturas resultantes de uma onda de calor que já se estende por grande parte do país. Os alertas emitidos pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) apontam que os termômetros podem alcançar até 39ºC em algumas regiões do estado.

Foto: Divulgação/CBMMG

Ante esse cenário, o Governo de Minas, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), tomou medidas preventivas e de mitigação de catástrofes para enfrentar esse período crítico, sendo os afogamentos uma das maiores preocupações.

Com a chegada da onda de calor, é comum que as pessoas busquem maneiras de se refrescar em piscinas, cachoeiras, lagos e rios. Nesse contexto, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais elaborou um conjunto de diretrizes para evitar incidentes relacionados a afogamentos.

Afogamentos

Os anos de 2022 e 2023 já somam quase 500 ocorrências de mortes por afogamento atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar em Minas Gerais. Com o objetivo de reduzir esses números e proporcionar um atendimento mais personalizado, o CBMMG utiliza dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para monitorar os afogamentos no estado e adotar medidas preventivas, levando em consideração o perfil sociodemográfico das vítimas.

O departamento técnico da corporação calcula a taxa de mortes por afogamento em cada município e nas áreas de atuação das unidades operacionais. A partir dessas informações, a unidade pode tomar medidas preventivas, concentrando seus esforços onde a situação é mais crítica.

Ao identificar o município com a maior taxa de afogamento, a unidade operacional pode entender melhor o perfil das vítimas locais e implementar ações preventivas específicas de acordo com o público mais afetado. Os gráficos apresentam o perfil das vítimas em todo o estado, com 28,25% sendo turistas.

Planejamento e prevenção

Com base no perfil de afogamento identificado, a corporação desenvolve um plano de atendimento que considera as particularidades de cada região do estado. Além disso, promove ações contínuas de prevenção por meio de projetos como Prodinata, Golfinho e Primeiros Socorros, todos direcionados para capacitar as comunidades a agirem de forma segura.

Dicas para evitar afogamentos

Com o aumento da procura por balneários e piscinas devido à onda de calor, os casos de afogamento tendem a aumentar em Minas Gerais. Portanto, é fundamental seguir algumas dicas de prevenção:

Observe a placa de sinalização e evite nadar em locais desconhecidos.

Nunca salte de locais elevados para dentro da água, especialmente em piscinas onde a profundidade real não é visível.

Não permita que crianças nadem sozinhas, independentemente do local.

Não tente resgatar alguém que esteja se afogando sem treinamento adequado.

Evite nadar se tiver consumido bebidas alcoólicas.

Evite brincadeiras perigosas, como "caldos".

Da redação com CBMMG