Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado 23/09 na Lagoa da Piranhas, bairro Cidade de Deus em Sete Lagoas. Esse caso é um desdobramento da ocorrência noticiada ontem (22) (relembre aqui) sobre suposto afogamento de um homem no local. A vítima teria saído para pescar na lagoa, não retornado e os familiares deram falta do homem.

Porém, durante a sexta-feira o caso passou a ser tratado como desaparecimento após um conhecido do homem chegar no local e informar aos familiares, PM e Bombeiros que o teria visto ainda no dia 21 por volta das 18h, na rua de sua casa vendendo dois celulares. Com essa informação, os Bombeiros Militares chegaram a encerrar as buscas.

Foto: Redes sociais / Reprodução

O caso se reascendeu pois segundo informações apuradas junto ao Corpo de Bombeiros Militares na manhã deste sábado (23) há confirmação de um corpo ter sido encontrado na Lagoa. Porém a identidade ainda não foi revelada. Os militares aguardam trabalho da perícia para identificar a vítima e confirmar se é o mesmo homem desaparecido desde sexta-feira.

*Matéria em atualização.

Atualizada às 12:22 - 23/09/2023.

Da Redação