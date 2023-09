O evento em defesa da Pessoa com deficiência e Autismo, organizado pelo vereador Pastor Alcides, está marcado para acontecer neste Domingo, dia 24/09, às 9h, no Parque Náutico do Boa Vista, localizado em Sete Lagoas.

Imagem: Instagram

Durante o evento, haverá um momento informativo dedicado aos direitos da Pessoa com Deficiência e autismo, proporcionando informações valiosas para a comunidade e promovendo a conscientização sobre essas questões importantes.

A Presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB de Sete Lagoas e ativista das causas das pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), Tatiana Elisa Vianna Varon, nos concedeu uma declaração:

"O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que leva a comprometimentos na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos. Após a lei Berenice Piana, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada Pessoa com Deficiência, para todos os efeitos legais. Dia 21 de setembro é o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência e é preciso estarmos juntos na luta pelos direitos das Pessoas com Autismo e outras deficiências. A conscientização sobre o tema é fundamental para informar as pessoas sobre o que é o autismo. Reduzindo mitos e preconceitos em torno deste diagnóstico, diminui-se também situações problema vividas pelos autistas e seus familiares. A importância das Comissões em participar desses eventos é dar visibilidade à causa e ajudar na conscientização da sociedade. Passarmos informações e direitos para termos uma sociedade mais atuante, unida e acolhedora."

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento da comunicação, interação social e comportamento de uma pessoa. É uma condição que abrange uma ampla gama de características e níveis de gravidade, daí o termo "espectro".

Imagem: ilustrativa/internet

Camila Matos, é mãe de duas crianças autistas, a Lívia de 4 anos e o Igor de 2 anos de idade. Para ela eventos como o de amanhã são fundamentais na difusão de conhecimento:

"Um evento como esse promove conscientização. É preciso que cada vez mais as pessoas conheçam e saibam sobre autismo, enxerguem que ao lado de uma pessoa autista existe uma família que se envolve, se empenha e dedica pra que esse ser de desenvolva e seja feliz. Cada vez mais temos autistas ao nosso redor. Conhecer é o único caminho que a sociedade tem para acolher e conviver cada dia melhor com as diferenças. Informação é inclusão!".

Algumas informações importantes sobre o TEA:

Diversidade no Espectro: O TEA não é uma condição única, mas sim um espectro. Isso significa que cada indivíduo com TEA é único, com suas próprias habilidades, desafios e características. Não existe uma abordagem única que funcione para todos.

Muitas pessoas com TEA podem ter dificuldades na comunicação verbal e não verbal. Algumas podem não falar, enquanto outras podem desenvolver fala de maneira típica. É importante reconhecer e apoiar essas diferenças na comunicação.

Pessoas com TEA frequentemente têm sensibilidades sensoriais, o que significa que podem ser hipersensíveis ou hipossensíveis a estímulos sensoriais como luz, som, textura e cheiro. Isso pode afetar significativamente seu ambiente e interações sociais.

Respeito e inclusão são alicerces essenciais de uma sociedade verdadeiramente justa e acolhedora. Em nossa jornada pela compreensão e aceitação das diferenças, lembramos que cada indivíduo é único, com suas próprias características e desafios!

Da Redação, Maria Eduarda Alves

*Atualizado às 14:34 - 23/09/2023