Sete Lagoas sob calor intenso: confira a previsão do tempo

A temperatura nesta segunda-feira, dia 25, está oscilando entre uma mínima de 25°C e uma máxima de 29°C. Atualmente, estamos desfrutando de um dia ensolarado, com os termômetros registrando uma temperatura de 27°C.

Imagem: ilustrativa/internet

Entretanto, durante o período das 12h às 18h, esperamos um aumento significativo na temperatura, com os termômetros atingindo cerca de 36°C.

Os ventos estão soprando a uma velocidade de 5 km/h, e a umidade relativa do ar está em 44%. Quanto à possibilidade de chuva, hoje as chances são praticamente nulas, com uma probabilidade quase insignificante de precipitação.

Com a baixa umidade e o calor intenso, certifique-se de beber muita água ao longo do dia para evitar a desidratação e garantir o bem-estar durante essas condições climáticas adversas.

Da Redação com Clima Tempo