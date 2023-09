Seminário lança política para combater assédio moral, sexual e discriminação no serviço público

O auditório do Centro Universitário de Sete Lagoas (Unifemm) recebeu, na última sexta-feira, 22 de setembro, um ciclo de palestras para fortalecer a "Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação no Serviço Público Municipal". O lançamento do projeto foi coordenado pela Controladoria Geral do Município e contou com a participação de autoridades, especialistas no assunto e servidores da Prefeitura.

Foto: Prefeitura

A Prefeitura de Sete Lagoas incentivou todos os servidores a participarem ativamente das palestras, pois a conscientização e a educação desempenham um papel fundamental na construção de um serviço público mais inclusivo e equitativo. “Foi mais um passo para fazer uma administração mais justa, respeitosa e inclusiva combatendo atitudes que precisam ser extirpadas, como é o caso do assédio. Preparamos o terreno e plantamos a semente para que o servidor se sinta acolhido”, definiu Duilliam Nascimento Santos, Controlador Geral do Município.

Todo o processo ganhou força com instrumentos normativos regulamentados pela administração municipal. Um trabalho iniciado em 2019 com ações que, acima de tudo, buscam a prevenção. “Um tema delicado que merece toda a nossa atenção. Precisamos garantir um ambiente onde todos tenham seus plenos direitos porque somos todos iguais e merecedores de respeito. Que essas ações transformem nosso ambiente de trabalho em uma extensão do nosso lar com muita harmonia. Assim poderemos prestar um serviço de maior qualidade”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Agora, com o processo de aperfeiçoamento de normas e reforço nas orientações, setores específicos como Controladoria, Corregedoria e Ouvidoria estão ainda mais preparados para receber denúncias, apurar e definir penalizações. Tudo em busca de mais respeito e humanização no ambiente de trabalho. “Estamos à disposição para o acolhimento de denúncias, mas o objetivo maior deste evento é a prevenção. Juntos vamos lutar por um ambiente de trabalho mais digno, justo e saudável”, destacou Fernanda Mariela Fonseca Neves, Corregedora Geral do Município.

A primeira palestra foi do Ouvidor de Assuntos Institucionais do Estado de Minas Gerais, Tiago de Oliveira Melgaço, que abordou o tema "Assédio: como identificar e prevenir essa prática". “O primeiro passo é conhecer o que são condutas assediadoras e, a partir disso, devemos criar um ambiente de reflexão. Com isso já temos condições de melhorar processos. Agora, quando condutas irregulares forem identificadas, deve haver rápida repreensão para mudança de rota, seja pela conciliação ou sanções”, explicou Tiago de Oliveira Melgaço.

Já Hérica das Graças Martins, mediadora judicial e privada pelo Instituto e Câmara de Mediação Aplicada – IMA, fechou o evento com a palestra "Comunicação Assertiva e Não Violenta no Ambiente de Trabalho". “Esse tema é importante porque traz à tona a necessidade de conscientização para que possamos formar equipes enriquecedoras e colaborativas”, disse.

No encerramento, os palestrantes receberam um certificado oficial da Prefeitura e também peças de artesanato doadas pelo Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam). Quem precisar denunciar ou necessitar de esclarecimentos, deve procurar a Ouvidoria Municipal (av. Coronel Altino França, 312, 5º andar, Centro – 31 37712-0108 - site: transparência.setelagoas.mg.gov.br/ouvidoria) ou a Corregedoria Geral do Município (rua Fernando Pinto, 147, Centro – 31-3774-9914, e-mail corregedor.corregedoria@setelagoas.mg.gov.br).

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas