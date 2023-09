Onda de calor: Dicas para economizar na conta de luz

O Brasil enfrenta um início de primavera escaldante, Sete Lagoas não fica atrás nessa onda de calor. Essas altas temperaturas têm levado a um aumento significativo no consumo de energia elétrica em todo o país. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima que a última semana de setembro encerrará com um aumento de 5,8% no consumo em relação ao mesmo período do ano passado. O ONS tranquiliza a população, assegurando que o sistema elétrico tem capacidade para atender a essa demanda crescente, mas isso não impede que os brasileiros se preocupem com suas contas de luz, que podem ficar mais caras nesse período.

Foto: Reprodução/Internet

Embora seja comum pensar que o inverno é a estação de maior consumo de energia devido aos banhos quentes, a realidade é que no Brasil é durante as épocas mais quentes que o consumo tende a disparar. Um dos principais fatores para esse aumento é o uso generalizado de aparelhos de ar-condicionado. Mesmo que muitos brasileiros não tenham esse equipamento em suas casas, ele desempenha um papel crucial no aumento das contas de eletricidade em todo o país. Recentemente, houve um crescimento notável nas vendas desses aparelhos em Minas Gerais, com um aumento de 81% nas lojas físicas e 133% nas lojas online da Americanas na última semana, mesmo antes dos recordes de calor.

O engenheiro eletricista e professor Edval Delbone, do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), oferece uma dica simples para ajudar a reduzir os gastos com ar-condicionado. Ele sugere ligar o aparelho antes de dormir para resfriar o quarto e, em seguida, desligá-lo. Depois, é possível ligar um ventilador de teto para manter a temperatura, pois o quarto já estará frio. Segundo Delbone, os ventiladores geralmente consomem menos energia, mas o uso de vários ventiladores em diferentes cômodos da casa ao longo do dia pode somar à conta de luz.

Além disso, tomar banhos no modo "verão" pode economizar até 30% de energia em comparação com o modo "inverno", de acordo com a Cemig. No entanto, é importante notar que o calor muitas vezes leva as pessoas a tomar mais banhos ao longo do dia, o que pode neutralizar essa economia na conta de luz. Delbone aconselha que, em locais muito quentes, é possível até mesmo desligar o chuveiro em vez de usá-lo no modo "verão".

Outro fator que contribui para o aumento nas contas de luz durante o calor é o excesso de roupa a ser lavada, já que as pessoas tendem a trocar de roupa várias vezes ao dia devido às altas temperaturas. O professor Delbone sugere que ao lavar roupa, faça isso de uma vez, sem separar peças, e ao passar, passe tudo de uma só vez.

Além disso, existem dicas que valem o ano inteiro, como substituir lâmpadas incandescentes por LED, verificar a qualidade da borracha da geladeira e desligar os aparelhos ao sair de casa para evitar o consumo em standby. Estas são medidas simples que podem ajudar os brasileiros a economizar energia e dinheiro, independentemente da estação do ano.

Da redação com O Tempo