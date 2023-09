Campanha de vacinação antirrábica continua no Terminal Urbano de 25 a 29 de setembro

A campanha tem como objetivo vacinar cães e gatos a fim de evitar que o vírus da Raiva circule na cidade

A campanha de vacinação antirrábica em Sete Lagoas tem sido um sucesso. Desde agosto a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) - vem realizando mutirões de vacinação contra a Raiva em cães e gatos, primeiro, nas áreas rurais, depois, nos povoados e, no último sábado, 23, o Dia D, com 50 postos de vacinação em toda a cidade.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

De acordo com a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, houve um crescimento de 18% no número de animais vacinados em relação ao ano passado. "Tivemos uma maior vacinação tanto na zona rural quanto na zona urbana, chegando a acabar a vacina em muitos postos no final do dia do último sábado. Já são mais de 38.000 cães e gatos imunizados em Sete Lagoas", comemora.

Terminal Urbano

Mas a campanha ainda não acabou. Quem não levou seu pet para vacinar terá mais uma oportunidade esta semana. A vacinação segue de 25 a 29 de setembro no Terminal Urbano, de 08h às 15h30. "Para os cães, os donos devem colocar coleira, guia ou corrente para que a vacinação aconteça de forma segura. No caso dos gatos, levar em caixas de transporte e de preferência, levar uma toalha para a contenção", explica Patrícia Silveira.

Sobre a Raiva

A Raiva é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que acomete mamíferos, inclusive o ser humano. A transmissão acontece a partir do contato com o vírus pela saliva do animal infectado, que penetra no organismo através da pele ou de mucosas, após a mordida ou arranhão. A doença é potencialmente fatal, uma vez que envolve o sistema nervoso central, provocando a morte após curta evolução. Os sintomas da Raiva Humana incluem mudança de comportamento, inquietude, perturbação do sono, alterações na sensibilidade, queimação, formigamento e dor no local da mordida. A evolução da doença pode levar a quadros de alucinações, acompanhados de febre. "Caso encontre algum morcego morto ou atordoado, não coloque as mãos, cubra com um balde e ligue no CCZ, que iremos buscar”, pede Patrícia. Mais informações: (31) 3771-5796

Com Prefeitura de Sete Lagoas