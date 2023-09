38,1ºC: Sete Lagoas atinge a temperatura mais quente já registrada na história

Às 14h desta segunda-feira (25), Sete Lagoas chega a temperatura mais quente de sua história de medição, iniciado nos anos 1920: 38,1ºC, de acordo com entidade federal que possui estação meteorológica na cidade.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Setembro é o mês mais quente do período da cidade, com médias de temperatura acerca de 30ºC - o recorde de alta temperatura também foi registrado no mês, com 36,1ºC. Sete Lagoas é mais uma das 760 cidades mineiras sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) por conta da onda de calor que assola a cidade.

E, de acordo com a entidade nacional que mede a temperatura, a terça-feira (26) promete 35ºC; até quinta-feira (28), os termômetros chegam a 37ºC em Sete Lagoas.

Da redação