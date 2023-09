Prefeitura de Sete Lagoas começa a distribuir coleiras Scalibor para combater a leishmaniose

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Sete Lagoas expande cada vez mais sua atuação com projetos para beneficiar milhares de pets. Nesta segunda-feira, 25 de setembro, começou uma nova ação para proteger cães de regiões estratégicas da cidade contra a leishmaniose, uma doença que, inclusive, pode acometer os seres humanos. De maneira gratuita, os animais estão recebendo a coleira Scalibor, que evita a infecção pela doença.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Este projeto, fruto de uma parceria com o Governo Federal, prevê a distribuição de sete mil coleiras e foi anunciado pelo prefeito Duílio de Castro e o vereador Ismael Soares em agosto. "Nós estamos fazendo essa ação, mas é importante a participação dos tutores para que os animais fiquem com a coleira e façam a troca a cada seis meses. Além disso, devem manter os espaços de suas casas limpos para que, juntos, possamos acabar com essa doença que infelizmente mata não apenas os animais, mas também humanos", alertou o prefeito.

Até o fim de outubro as equipes estarão na região dos bairros Alvorada e Planalto. O trabalho é feito de casa em casa com realização de exames e colocação das coleiras. Os tutores beneficiados devem manter um contato permanente com o CCZ para garantir a eficiência do produto. “Foram muitos casos em humanos nos últimos anos e, por isso, entramos na faixa de transmissão intensa. Todos os beneficiados assinam um termo de responsabilidade assumindo o compromisso de cuidar dessa coleira. Se houver alguma reação ou perda, o tutor deve entrar em contato imediatamente com o CCZ. Se houver alguma interrupção no tratamento, o tutor será descredenciado do programa”, alerta Patrícia Silveira, coordenadora do CCZ.

Nos próximos meses as regiões atendidas serão as dos bairros Itapuã II, Anchieta, Brasília, Del Rey, Orozimbo Macedo, Jardim dos Pequis e Belo Vale I e II. A coleira é repelente e também inseticida, então, o cão que usa a Scalibor está cerca de 90% protegido. A tutora Viviane Siqueira Santos, que cuida dos cães Serena, Jack e Teodoro, recebeu a equipe do CCZ em sua residência com muita empolgação e alegria. “O atendimento do pessoal do CCZ foi excepcional. Fiquei muito feliz quando esta campanha foi anunciada, pois garante proteção para nossos cães e todos que convivem com eles. Tenho três cachorros e o custo para adquirir estas coleiras seria muito alto. Agora, com esta campanha, conseguimos sem pagar nada”, comentou.

Com um planejamento diferenciado, o programa começou muito bem em Sete Lagoas. Tutores das regiões contempladas devem ficar atentos e facilitar o trabalho dos profissionais do CCZ.

CCZ em ação

Outra ação no combate não só à leishmaniose, mas também a outras zoonoses, e que vem dando bastante resultado, é o mutirão de limpeza, que uma vez por mês percorre um bairro da cidade recolhendo entulhos e limpando quintais. Na próxima semana, de 2 a 6 de outubro, será a vez do bairro Montreal receber o mutirão. Em 2022, ano em que os mutirões foram suspensos, foram 14 casos de leishmaniose humana no município. Este ano, até o momento, com a volta dos mutirões, foram apenas três casos, segundo dados da Vigilância Epidemiológica. Vale lembrar que o CCZ continua, esta semana, com a campanha antirrábica 2023 no Terminal Urbano, com o objetivo de vacinar cães e gatos contra a raiva.

Com Prefeitura de Sete Lagoas