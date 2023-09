Projeto Assistência Social em Movimento chega ao bairro Eldorado

Brincadeiras, aferição de pressão e glicose, corte de cabelo, informações e cadastros sobre passe livre, cadastro único, bolsa família, doação de mudas, pipoca, algodão doce e sorteio de brindes. Assim foi mais uma edição do Programa Assistencia Social em Movimento, no último sábado, dia 23, na igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Eldorado. O Programa tem como objetivo levar os serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh), de forma gratuita à população, por meio de parcerias com instituições privadas.

Foto: Divulgação

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, falou sobre a importância dos parceiros. “Estamos aqui em mais um Smasdh em Movimento, juntamente com os parceiros de instituições privadas, levando informações, brindes e serviços de forma gratuita à população. Mais uma edição de sucesso e não poderia ser diferente”, afirmou.

Além das dezenas de pessoas que puderam prestigiar o evento e se beneficiar com os serviços, estiveram presentes as equipes dos vereadores Gilson Liboreiro e Eraldo da Saúde e o vereador Janderson Avelar. “Convido a todos para acompanhar as redes sociais da Prefeitura e ficarem por dentro das demais edições. Parabenizo a Secretaria de Assistência Social pelo evento. Enquanto vereador, estaremos sempre à disposição para apoiar”, comentou o vereador Janderson Avelar.

O evento é realizado mensalmente em diferentes pontos da cidade e a próxima edição será no dia 21 de outubro, na Praça do Arara, no bairro Orozimbo Macedo.

Com Prefeitura de Sete Lagoas