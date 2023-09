O programa "Terra de Minas" apresentado por Patrícia Fiúza aos sábados, destaca as histórias, tradições e personagens cativantes de Minas Gerais. O programa oferece reportagens especiais, entrevistas, passeios e receitas tradicionais do estado. Na edição do dia 23/09, o foco foram as lagoas próximas a Belo Horizonte, e Sete Lagoas foi uma escolha apropriada.

Foto: Globo

Antigamente, essa região era conhecida como "vapabuçu", que traduzido significa "terra de muitas águas", e não é à toa, pois o município abriga um total de 23 lagoas, sendo 7 delas as mais significativas.

O biólogo Ramom Lamar deu entrevista para a repórter da Globo, falando sobre como era o antes e o agora da principal lagoa da cidade: "Essa região em específico, era antigamente uma fazenda, uma região bastante pantanosa, e só foi urbanizada em 1940. O pessoal deve ter feito algum tipo de represamento, virou aquele brejo, e deu origem à lagoa".

"Aqui tambem é um local de migração de aves, então muitas aves migram em determinada época do ano para essas lagoas, reproduzem, se alimentam, e mantém a biodiversidade. Sem contar que favorece a humidade do ar. Brasília teve que fazer o Lago Paranoá, nós ja fomos abençoados com tantas lagoas", acrescenta o biólogo.

A matéria também mostrou a lagoa principal em Lagoa Santa e a Lagoa dos Ingleses em Nova Lima.

No segmento, o programa gravou o Chefe Wander Lima, um dos proprietários do restaurante 4 Estações Gril, preparando uma muqueca de Tilápia para a produção.

Foto: Globo

"Eles vieram durante o dia, meio de semana, o restaurante estava fechado, abrimos para a equipe. E não resta duvidas da importância disso para nossa divulgação, as pessoas passam, querem conversar, cumprimentar, querem dizer que assistiram e nos viram no prigrama."

"Tudo começou quando haviam assistido meu vídeo aqui na rua, jogando a colher, convidando o pessoal, eles não sabiam de que que se tratava. Ligaram pra Associação Comercial procurando saber informação sobre a minha pessoa e perguntou se estariamos interessados em participar do programa, aceitei em nome do Quatro Estações. A equipe chegou, montou aparelhagem até na cozinha para gravar o momento em que eu fosse cozinhar. Depois pediram que eu fizesse o trabalho que faço aqui na rua, convidando os clientes para entrar no bar. Foi muito bacana", contou o Chefe Wander Lima.

Você pode rever o programa no Globoplay (faça login e pesquise por Terra de Minas 23/09/2023).

Da Redação, Maria Eduarda Alves Valgas