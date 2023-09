O Corpo de Bombeiros Militares de Sete Lagoas publicou uma nota de esclarecimento a respeito dos procedimentos adotados pela corporação na última sexta e sábado (22 e 23/09, respectivamente), durante um caso de suposto afogamento registrado na Lagoa das Piranhas em Sete Lagoas (relembre aqui). Veja a seguir a nota na íntegra.

Foto: Corpo de Bombeiros Militares de Sete Lagoas / Divulgação

"No dia 22 de setembro de 2023, uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros foi deslocada para averiguar um suposto afogamento no local conhecido como Lagoa das Piranhas, situado no bairro Cidade de Deus. A chamada de emergência alertava para a possibilidade de uma pessoa ter desaparecido nas águas da lagoa.

Ao chegar ao local, a equipe de mergulho encontrou o Sr. Marco Antônio de Oliveira Araújo, irmão da suposta vítima, que relatou que seu irmão estava pescando na Lagoa das Piranhas no dia anterior e supostamente desapareceu enquanto estava no local.

Diante dessa informação, a equipe de salvamento mobilizou recursos e meios de mergulho necessários para realizar buscas submersas na área da lagoa indicada pelos familiares. Apesar dos esforços empreendidos, não foi encontrado nenhum sinal da suposta vítima durante o curso das buscas.

No entanto, durante as operações de busca, o Sr. Jaime Ribeiro Santana, um conhecido do desaparecido, chegou ao local e informou às autoridades e aos familiares presentes que havia conversado com a suposta vítima na tarde do dia anterior, por volta das 18 horas, em frente à sua residência. Segundo o Sr. Santana, o desaparecido estava supostamente vendendo dois celulares naquela ocasião.

Com base nas informações fornecidas pelo Sr. Santana e na ausência de evidências de afogamento, a ocorrência foi encerrada pela equipe de mergulho no local e foi aconselhado ao irmão da suposta vítima que registrasse um boletim de ocorrência na Polícia Militar ou na Polícia Civil, a fim de acompanhar o paradeiro de seu irmão.

No dia posterior às buscas, foi encontrado um corpo emerso às águas da lagoa, contudo, em local diverso do informado por populares e familiares da vítima. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve prontamente ao local e tomou todas as providencias cabíveis à ocorrência gerada, sendo entregue o corpo à Funerária “Grupo Zelo” para procedimentos posteriores.

Maiores informações serão produzidas pela equipe da Polícia Civil que irá apurar o caso."

A nota foi compartilhada pela corporação em seu perfil no Instagram:



Informações colhidas por nossa reportagem nesta segunda (25/09) dão conta de que a Polícia Civil segue investigando as causas da ocorrência.

