Bombeiros de Sete Lagoas debelam queimada em vegetação perto de avenida

Um incêndio em uma área de vegetação foi combatido pelo Corpo de Bombeiros em Sete Lagoas, na região do bairro Eldorado.

Foto: Corpo de Bombeiros / reprodução

A queimada se iniciou no domingo (24) na Avenida Otávio Campelo Ribeiro, com o combate as chamas sendo estendido até esta segunda-feira (25). Não há informação sobre possíveis danos causados pelo incêndio.

Tempo seco propicia queimadas

Com a onda de calor que Minas Gerais - e Sete Lagoas também vive, com temperatua chegando a 38ºC nesta segunda (25) - a umidade relativa do ar chega a níveis muito baixos, o que é um facilitador de incêndios e queimadas na vegetação. O Corpo de Bombeiros alerta para que se evite ações que possam causar estas queimadas.

Da redação