Após ter registrado a temperatura mais alta já registrada na segunda-feira (25 de setembro), atingindo 38,1ºC, Sete Lagoas pode esperar que os termômetros alcancem valores semelhantes na terça-feira (26) e na quarta-feira (27). A máxima estimada varia entre 36ºC e 38ºC, enquanto a mínima permanece em torno de 23ºC a 25ºC.

Foto: Reprodução Internet

Além disso, os dados da Defesa Civil também chamam a atenção para a baixa umidade do ar, que pode atingir níveis semelhantes aos de um deserto durante a tarde. O ideal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é que a umidade relativa do ar se mantenha entre 50% e 60%. Para efeito de comparação, no deserto do Saara, no Norte da África, a umidade do ar varia de 14% a 20%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira apresentará céu claro e temperaturas diurnas elevadas, sem previsão de chuva. Pelo menos até quarta-feira, as temperaturas máximas devem continuar na faixa dos 38ºC.

Durante esse período de calor intenso, é fundamental adotar precauções para proteger a saúde:

Mantenha-se hidratado, bebendo bastante água;

Evite exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia, que geralmente ocorrem entre 10h e 16h;

Use protetor solar para proteger a pele;

Opte por roupas leves feitas de tecidos frescos;

Evite realizar atividades físicas intensas durante os horários mais quentes;

Procure permanecer em ambientes frescos e bem ventilados;

Dê preferência a refeições leves e frescas, evitando alimentos pesados e gordurosos;

Esteja atento aos sinais de desidratação, como boca seca, tontura, fraqueza e urina escura.

Da Redação