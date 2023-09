Processo Seletivo aberto para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio no Colégio Promove

É com grande entusiasmo que anunciamos a abertura do processo seletivo para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio no Colégio. Estamos empenhados em oferecer uma educação de qualidade, e este é o primeiro passo para fazer parte da nossa comunidade escolar.

Alunos do Colégio Promove Sete Lagoas - Foto: Divulgação

Inscrições Gratuitas e On-line

Para facilitar o acesso de todos os interessados, as inscrições para o processo seletivo são totalmente gratuitas e podem ser feitas de forma rápida e conveniente através do nosso site: http://www.promovesetelagoas.com.br/colegio/home

Oportunidade de bolsas de até 80%

Sabemos o quanto uma educação de qualidade é importante e queremos torná-la acessível a todos os estudantes talentosos. Por isso, oferecemos bolsas de estudo de até 80% de acordo com os critérios estabelecidos em nosso edital.

Não perca esta chance de fazer parte de uma instituição comprometida com a excelência escolar, o desenvolvimento pessoal e a formação de cidadãos preparados para enfrentar os desafios do mundo atual.

Dados importantes:

Período de Inscrições: 01 setembro a 18 outubro de 2023

Prova: 21 de outubro de 2023

Horário: 08h às 11h

Para mais informações sobre o processo seletivo, como bolsas de estudo e outros detalhes importantes, visite nosso site ou entre em contato pelo telefone: (31) 98973-2614.

Mais informações e agendamentos na Secretaria do Colégio Promove. (31) 98973-2614

