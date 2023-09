O evento acontecerá dia 27 de setembro de 2023 quarta-feira. A concentração será ás 19:00 com saída ás 19:30 da Praça Tiradentes seguindo em direção á Serra de Santa Helena na cidade de Sete Lagoas.

Divulgação: @debikeflui

O movimento é uma manifestação espontânea que se iniciou nas comemorações do DIA MUNDIAL SEM CARROS em 2011. No ano seguinte, em 2012, a Serra foi incluída no percurso. Desde sua primeira edição, o evento tem como objetivo promover a interação entre os participantes e incentivar a atividade física para uma vida saudável. Além disso, o movimento busca associar ações socioambientais, respeito e empatia no trânsito.

A participação no evento é espontânea e não há necessidade de inscrição. O percurso terá trechos urbanos e de serra, totalizando aproximadamente 7,5 km de extensão com uma elevação de 1040 metros.

Rota:

Saída da Praça Tiradentes / Monsenhor Messias /Contornando a Lagoa Paulino (Av. Cel Altino França e Av. Getúlio Vargas) (Praça da Feirinha) / subindo a Benedito Valadares até a Cachoeira da Prata / Jovelino Lanza / Praça São Pedro/ Renê Guimarães / Ovidio Joaquim de Souza (esquina com Perimetral) / Perimetral (Prefeito Alberto Moura) / subindo a Horácio Índio do Brasil até / Alto da Serra.

Os locais em destaque serão pontos de parada para reunir a turma!

Atenção Importante:

Use equipamentos de segurança.

Não vá pela contramão, não ultrapasse os condutores.

Respeite a sinalização, observe os pedestres nas faixas de travessia e PARE!

Leve sua água não haverá distribuição, mantenha-se hidratado durante todo percurso. O tempo está muito seco.

Durante a subida da serra vá no seu ritmo. Não exagere.

Ao término, desça a serra com atenção e prudência.

Confira um vídeo com os melhores momentos da edição passada:



Maiores informações acesse o instagram @debikeflui.

Realização: De Bike Flui Soluções Cicláveis

Parceiros: Bookafé / Óticas Ronaldo / Circuito das Grutas / Vida Natus / NDR Imóveis / Acolher Saúde / Esportes Livres, Comissão de Esportes OAB/ Consultoria LG Dados e Drone/Tucuna Carbono

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas, Seltrans, Policia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, OAB, Sete Lagoas Vive

Da Redação com De Bike Flui Soluções Cicláveis