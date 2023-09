Homem é sequestrado em Inhaúma e tem sua caminhonete roubada; polícia investiga o caso

Na noite de segunda-feira (25), um homem foi sequestrado enquanto saía de casa em Inhaúma, localizada próxima a Sete Lagoas. Os criminosos também roubaram seu veículo.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o incidente ocorreu nas imediações da propriedade rural da vítima. Segundo o relato do homem às autoridades, ele estava em sua casa por volta das 19h, se preparando para se dirigir até Inhaúma. No entanto, enquanto tentava abrir a cancela que levava à sua propriedade rural, ele foi surpreendido por dois indivíduos que emergiram de um matagal nas proximidades.

Os sequestradores abordaram a vítima com ameaças e ordens, exigindo que ele mantivesse a cabeça baixa a todo custo. Aterrorizado, o homem não pôde fornecer descrições físicas dos criminosos. A vítima relatou ainda que um dos suspeitos estava armado com uma arma longa, semelhante a uma espingarda.

Sob as ameaças dos criminosos, o homem foi forçado a entrar em um segundo veículo, cujas características não puderam ser identificadas devido à intensidade do farol alto. Enquanto isso, um terceiro criminoso assumiu o controle da caminhonete Hilux prata da vítima e empreendeu fuga.

Posteriormente, os sequestradores liberaram o homem nas proximidades da MG-238, uma rodovia próxima. Ele conseguiu retornar a pé até sua residência, onde imediatamente contatou as autoridades para relatar o ocorrido.

Apesar dos esforços de rastreamento da polícia, até o momento, nenhum dos suspeitos foi detido. A investigação está em andamento para identificar os responsáveis.

