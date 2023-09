Guarda Municipal incinera materiais apreendidos durante campanha de combate ao uso de cerol e linha chilena

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas realiza anualmente a campanha “Corte essa ideia”, com foco na conscientização da população quanto aos riscos do uso de linhas cortantes ao soltar pipa, além de realizar a fiscalização dessa prática ilegal. Na manhã da última quinta-feira, 21 de setembro, o material apreendido durante fiscalização foi incinerado em uma siderúrgica localizada na BR-040, conforme previsto na legislação vigente.

Foto: Reprodução/Internet

Neste ano foram promovidas diversas ações preventivas e educativas, em parceria com o setor de Educação no trânsito da Seltrans e a Secretaria Municipal de Saúde. Durante a campanha foram realizadas as blitzen educativas “Fique Antenado”, com foco na orientação dos motociclistas, que são as principais vítimas de acidentes graves com linhas cortantes, além de instalação da antena corta pipa para os abordados que não tinham o equipamento de proteção. Outdoors também foram espalhados pela cidade em alusão à campanha e palestras foram ministradas em escolas do município, com entrega de cartilhas aos alunos contendo orientações quanto à proibição do uso de linhas cortantes e dicas de segurança ao soltar pipa.

Além disso, durante os meses de julho e agosto, a GCM realizou diversas operações de fiscalização e atendeu denúncias recebidas via 153. Nesse período foram lavrados 68 autos de notificação, apreendidos 115 carretéis com linhas cortantes e 11 tubos com cerol prontos para uso, material que foi incinerado na última quinta. “O balanço da GCM mostra que, apesar das ações preventivas e educativas, o número de ocorrências ainda é alto, já que muitos insistem em usar esses materiais proibidos por lei”, lamenta o comandante da Guarda Municipal, Sérgio Andrade.

Com Prefeitura de Sete Lagoas