Centro de Referência de Assistência Social de Sete Lagoas leva usuários para conhecer Gruta Rei do Mato

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (smasdh) - por meio do CRAS III unidade Brasília - esteve na tarde da última terça-feira, 19 de setembro, em um dos pontos turísticos mais belos de Minas Gerais e do Brasil, a Gruta Rei do Mato, na BR-040, que disponibilizou o espaço com a entrada gratuita para os convidados. O objetivo foi proporcionar um momento de lazer e promover um incentivo à cultura, reconhecendo as potencialidades do nosso município e suas belezas.

Foto: Divulgação

O passeio faz parte de uma das oficinas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que trabalha o fortalecimento de vínculos das famílias. "É muito importante desenvolver estas atividades extramuros, como a visita à Gruta Rei do Mato, para promover a inclusão social, o estímulo ao conhecimento e a interação entre os usuários", explica a secretária da pasta, Luciene Chaves.

Tudo isso, segundo a secretária, gera sentimento de pertencimento e valorização, além de contribuir para o fortalecimento dos vínculos comunitários e sociais. "Eu gostei de tudo. Na verdade, eu gostei de tudo e foi muito bom ter a oportunidade de conhecer, porque eu não conhecia. Mas gostei de tudo. É lindo aqui. Moro aqui há quase 35 anos e ainda não conhecia", disse a usuária do CRAS, Eulária, encantada com as estruturas naturais milenares da gruta.

De acordo com o representante da gruta, Gabriel Menezes, a visita vai muito além da educação ambiental. "É muito importante levar o conhecimento da caverna, o que é a unidade de conservação, passar para os moradores de Sete Lagoas e região essa questão do pertencimento, já que temos um patrimônio natural com formações muito raras. Assim, elas podem valorizar esse patrimônio", diz.

