Mais um recorde para Sete Lagoas: mais uma vez, a temperatura máxima registrada foi acima do marcado, chegando aos 37,1ºC às 15h desta terça (26).

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Ilustração

Esta é a segunda temperatura mais alta já registrada na média histórica da cidade: o dia mais quente já medido pela estação climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi na segunda-feira (25), quando registrou 38,1ºC.

Segundo dados da entidade nacional, a umidade relativa do ar em Sete Lagoas foi a níveis desérticos: a partir das 8h ela registrava 46%; já ao meio-dia chegava a 21%; e às 15h, a alarmantes 18%. A sensação térmica, de acordo com o Inmet, foi dois graus mais baixa do que a temperatura marcada no termômetro.

Está acabando o calor?

Para o Inmet, a previsão é de que a partir de quinta-feira (28), as máximas comecem a cair; mas, na quarta-feira a temperatura chegará aos 36ºC e previsão de chuva. Até sábado (01), há a possbilidade de chuva e máximas abaixo dos 30ºC.

Da redação