A quarta-feira promete um dia de clima seco e temperaturas elevadas na cidade de Sete Lagoas. Segundo o Instituto Meteorológico, a máxima prevista atingirá 37°C, com uma pequena probabilidade de ocorrência de chuva.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

As temperaturas mínimas para o dia serão de 24°C, com tendência de ligeira elevação, enquanto a máxima atingirá os 37°C, mantendo-se estável ao longo do dia. A umidade relativa do ar oscilará entre 20% (mínima) e 65% (máxima).

O dia começará com muitas nuvens e uma possível chuva isolada de manhã, com ventos fracos predominantes das direções NW-NE. À tarde, as nuvens persistirão, e a probabilidade de chuvas e trovoadas isoladas aumentará, com ventos moderados mudando para W-NW. À noite, as muitas nuvens persistirão, a probabilidade de chuvas e trovoadas isoladas continuará, e os ventos serão fracos, vindo das direções S-SE.

Recomenda-se aos moradores de Sete Lagoas que estejam preparados para as condições climáticas variadas ao longo do dia e que tomem precauções devido às altas temperaturas, como a hidratação adequada.

Da redação

Fonte: INMET