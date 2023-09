Paixão pela dança: Jovem setelagoano passa por experiência na Escola do Teatro Bolshoi

Isaac Marques, garoto de 13 anos, morador de Sete Lagoas e bolsista da escola de dança Expressar desde 2018. Está tendo a oportunidade de competir por uma vaga na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

Divulgação: Instagram

A bolsa para estudar dança em Sete Lagoas veio a partir de um vídeo enviado pela avó Tânia. A familia foi chamada ao estúdio do Expressar onde fizeram um teste e a proprietária Jane Paulino disse:

"Isaac tem muito talento mas não tem técnica e é isso que nós faremos por ele. Faremos dele um grande profissional." E a partir desse momento ele passou a ser bolsista da escola.

Além das apresentações dos festivais do próprio Expressar que acontecem todos os anos o jovem já participou em 2022 do Festival Art Minas onde ficaram em segundo lugar e logo em seguida participaram do Passo de Arte alcançando a primeira colocação. Esses dois eventos aconteceram na cidade de Belo Horizonte.

Em 23 de junho de 2023 Isaac Marques participou de uma audição no renomado Bolshoi, que ocorreu na cidade de Belo Horizonte. Durante esse importante momento em sua jornada, ele foi acompanhado por sua professora de jazz, Halina Paulino.

Logo em seguida, no mês de julho de 2023, Isaac e sua turma tiveram a oportunidade de participar do maior festival de dança do mundo, o Festival de Dança de Joinville, localizado em Santa Catarina. Mais uma vez, demonstrando seu talento e dedicação, eles conquistaram o primeiro lugar neste prestigioso evento de dança. Essas conquistas ressaltam o talento e o comprometimento de Isaac no mundo da dança e marcam importantes marcos em sua carreira artística.

Divulgação: Instagram

A mãe de Isaac, Érica Marques nos deu uma entrevista contando como está contente por ele ter sido o único aprovado na audição do Bolshoi, e agradece a ajuda financeira obtida através de um vídeo de Geraldinho Caldo da Lua:

"Para mim é muito gratificante ver meu filho participando dessa seleção que é tão concorrida, visto que ele foi o único aprovado no dia da sua audição. O Bolshoi é uma das maiores referências do ballet no mundo, sendo uma das maiores escolas. Somos gratos pela ajuda de todos. Muitas pessoas ajudaram financeiramente, principalmente depois de um vídeo gravado pelo Geraldinho Caldo da Lua, onde ele apresentava o Isaac e pedia a contribuição de todos para que ele pudesse realizar essa viagem. Esse vídeo foi de extrema ajuda e importância." Afirma a mãe de Isaac

Isaac conta que sua paixão pela dança começou desde cedo, influenciado por Michael Jackson, e como ele sempre foi reconhecido por sua habilidade no bairro. Ele diz estar animado com a chance de competir por uma vaga na Escola do Teatro Bolshoi:

"Eu danço desde que comecei a andar. Na verdade eu não escolhi a dança, a dança me escolheu. Minha mãe não tinha DVD de músicas infantis em casa, então eu assistia Michael Jackson que foi minha paixão por muitos anos. As pessoas me chamavam de Michael no meu bairro. Onde eu ia em algum momento alguém tinha que colocar uma música dele pra eu dançar. Eu sempre dancei. Na verdade eu danço o tempo inteiro."

Isaac compartilhou com a gente alguns registros de sua viagem, confira:



A oportunidade de buscar uma vaga na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil tem sido uma experiência maravilhosa para mãe e filho. Eles viajaram para Joinville em Santa Catarina no dia 23/09 e ficarão lá durante a semana, participando de manhãs intensas de aprendizado, que incluem aulas de dança e avaliações físicas conduzidas por profissionais de saúde.

Da Redação, Maria Eduarda Alves