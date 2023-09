Avenida Antônio Olinto será fechada para o evento Fecomércio na Rua em Sete Lagoas

A Avenida Antônio Olinto, em Sete Lagoas, será fechada entre as ruas Lassance Cunha e Dr. Avelar de 27 de setembro a 1º de outubro para o evento "Fecomércio na Rua", promovido pela Fecomércio MG. O objetivo é oferecer saúde, lazer, gastronomia e qualificação profissional à comunidade. Recomenda-se evitar essa área durante o evento e buscar rotas alternativas. A iniciativa busca proporcionar diversão e bem-estar para moradores e visitantes.

Foto: Google Street View / Reprodução

A cidade de Sete Lagoas se prepara para receber uma semana de atividades especiais promovidas pela Fecomércio MG em parceria com a Prefeitura local. De 27 de setembro a 1º de outubro, a Avenida Antônio Olinto se transformará em um epicentro de saúde, lazer, gastronomia e qualificação profissional para toda a comunidade.

A Seltrans, responsável pelo tráfego na cidade, informa que durante o período do evento, a Avenida Antônio Olinto estará temporariamente fechada no trecho compreendido entre a rua Lassance Cunha e a rua Dr. Avelar. Essa medida visa garantir a segurança dos participantes e proporcionar um ambiente propício para as diversas atividades programadas.

O evento "Fecomércio na Rua" tem como objetivo principal oferecer momentos de diversão, aprendizado e bem-estar para moradores e visitantes da região. Uma ampla gama de atividades e atrações estará disponível para todas as idades e interesses, abrangendo desde cuidados com a saúde até oportunidades de qualificação profissional.

Para evitar transtornos e congestionamentos, aconselha-se que os moradores e visitantes evitem passar pela Avenida Antônio Olinto e pelas localidades mencionadas durante o período de fechamento. Em vez disso, busque rotas alternativas para se deslocar pela cidade com tranquilidade.

A Fecomércio MG e a Prefeitura de Sete Lagoas estendem o convite a todos os cidadãos para participarem desse evento especial. Aproveite essa oportunidade única de desfrutar de momentos de saúde, lazer, gastronomia e aprimoramento profissional. Junte-se a nós e faça parte dessa semana de celebração e enriquecimento da comunidade de Sete Lagoa.

Da redação com informações da Seltrans