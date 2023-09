BarbarAmor e JazzC de Sete Lagoas são escolhidos para integrar projeto 'Energia da Cultura: iluminando talentos'

A plataforma cultural "Energia da Cultura" acaba de revelar os nomes dos 100 talentosos artistas selecionados para integrar o acervo desse ambicioso projeto, que visa construir um catálogo digital das expressões artísticas produzidas no estado de Minas Gerais. Entre essas notáveis obras, destacam-se os nomes de dois artistas de Sete Lagoas, do selo Terra Plana: JazzC e BarbarAmor.

Créditos: BarbarAmor - Foto: Thiago Belinne / JazzC - Foto: Bárbara Fonseca

BarbarAmor, é uma artista multifacetada, atuando como psicóloga, policial militar, escritora, cantora e compositora. Sua jornada no mundo da música começou em 2012, e ela inscreveu sua obra "Meu Canto" neste edital. Em uma entrevista exclusiva concedida ao nosso portal, Barbara compartilhou a importância dessa seleção para ela, afirmando: "Ser escolhida em qualquer edital, como este, representa o reconhecimento do meu árduo trabalho como artista autoral. Isso é ainda mais significativo por se tratar de um edital em nível estadual, com mais de 600 inscrições. Estou profundamente grata e feliz por essa conquista. A vitória não tem tamanho, e devemos celebrá-la com o mesmo entusiasmo, independentemente de seu tamanho."

Para o rapper JazzC, esse reconhecimento é igualmente fundamental. Ele afirma: "Para aqueles que estão envolvidos na música independente, cada conquista é de extrema importância. Cada passo conta, especialmente quando se trata de premiações. Isso está diretamente ligado à discussão recente sobre as barreiras financeiras que enfrentamos. O prêmio que recebemos vai me auxiliar a investir ainda mais no meu trabalho, e também é um reconhecimento pelo videoclipe da obra "DUAL", que contém duas faixas, "Flow Gui" e "Hey Martin", cada uma representando um dos meus EPs, "Groove" e "Caos". Para nós, isso é incrível! Recebi a notícia enquanto estava com amigos, em um momento descontraído, e realmente não esperava que isso acontecesse. Comemoramos muito! Vamos em frente!"

Os artistas selecionados compartilharão um total de R$150 mil em prêmios, e em breve, o público em geral poderá acessar todo esse material por meio do site https://energiadacultura.com.br. A seleção das obras foi realizada por um comitê de curadores composto por Vanessa Lorena Anastácio, Daniel Toledo e Thiago Augusto. As obras selecionadas variam de 1 a 15 minutos de duração e abrangem diversas categorias, incluindo artes cênicas, artes visuais, literatura, preservação e valorização do patrimônio imaterial, audiovisual e música.

Carina Bismarck, diretora-geral do projeto, compartilha suas impressões sobre a "Convocatória Energia da Cultura: Iluminando Talentos", descrevendo-a como uma jornada de descobertas e celebração da diversidade de talentos culturais em Minas Gerais. "Recebemos mais de mil inscrições de artistas, escritores, músicos, dançarinos, cineastas e criadores de todas as disciplinas, e a qualidade do trabalho apresentado foi excepcional", relata ela. "Nossos curadores, com vasta experiência em diversas áreas artísticas, garantiram uma abordagem diversificada e enriquecedora para esta iniciativa", completa.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: BH Eventos