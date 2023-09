Na manhã desta quarta-feira (27), próximo às 11h da manhã, o Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo uma moto e uma carreta na Avenida Prefeito Alberto Moura, próximo à esquina com a rua Rio Sapucaí no Bairro Progresso.

Reprodução / Redes Sociais

Em um vídeo que circula em aplicativos de mensagem, é possível ver o motociclista, não identificado, preso sob as rodas do veículo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e de testemunhas que estiveram no local o rapaz foi socorrido com vida e encaminhado para UPA para receber os primeiros atendimentos em lesões nas pernas.

A perícia foi acionada para investigar o ocorrido e a dinâmica do acidente.

Da Redação, Djhéssica Monteiro e Vinícius Oliveira