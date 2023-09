SeteLagoas.com.br lança seu canal OFICIAL no WhatssApp, saiba como participar!

O WhatsApp revelou recentemente sua mais nova adição, chamada de "Canais". Segundo o aplicativo, essa nova função pretende permitir que os usuários recebam atualizações de diferentes áreas, como organizações, esportes e influenciadores, sem comprometer a privacidade.

Nesse cenário, o criador do canal se comunica com os seguidores por meio de mensagens, compartilhando atualizações e conteúdo de forma privada, separada das outras conversas no aplicativo. A lista de seguidores de cada usuário permanece confidencial, não sendo visível para outros membros do canal.

O WhatsApp também informou que os Canais serão organizados automaticamente conforme a localização geográfica dos usuários. Além disso, os usuários terão a capacidade de descobrir novos canais com base em critérios como atividade e número de seguidores.

No ambiente do Canal, os membros podem reagir às mensagens usando emojis e ver o total de reações, mas sem saber quem reagiu de que maneira.

A empresa acrescentou que os administradores poderão editar as atualizações dos Canais por até 30 dias. Após esse período, as informações serão automaticamente removidas dos servidores da Meta. Quando compartilhar uma atualização em outra conversa ou grupo, o usuário poderá incluir um link direto para o Canal original.

O SeteLagoas.com.br também anunciou o lançamento do seu canal no WhatsApp. Com essa adição, você poderá receber no seu celular, boletins de notícias da nossa cidade na plataforma de mensagens mais utilizada no Brasil.

da redação