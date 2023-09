Defesa Civil de Sete Lagoas alerta para possibilidade de tempestade nesta quinta

A Defesa Civil de Sete Lagoas postou em suas redes sociais no início da noite desta quarta-feira (27), um alerta de tempestade severa para a cidade, com duração de 1 hora e meia, a começar pelas 18h.

A informação, de acordo com o setor municipal de alertas, acompanha que outras cidades como Capim Branco, Prudente de Morais, Funilândia e Matozinhos podem sofrer com vendaval, chuva forte e granizo. Já chove na cidade em diversos pontos.

Apesar do forte calor que fez durante a tarde na cidade, era previsto uma "virada do tempo" para chuvas, com possibilidade de tempestade. A chuva vai permanecer na quinta-feira (28) e as altas temperaturas também, com máxima prevista para 36ºC.

Da redação