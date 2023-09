Alunos do Colégio Promove encantam na Feirinha de Empreendedorismo em Sete Lagoas

Na sexta-feira, 15 de setembro, os alunos do fundamental II do Colégio Promove, do 6.º ao 9.º anos, finalizaram o trabalho de empreendedorismo liderado pelo Prof. Eduardo Geraldo, na Feirinha do Centro de Sete Lagoas. Uma feira tradicional e familiar de Sete Lagoas, muito bem conceituada e administrada por Graça Mello, que deu a oportunidade de os nossos alunos mostrarem todas suas veias empreendedoras.

Foto: Divulgação

Os alunos mais uma vez brilharam em todos os quesitos de organização, qualidade dos produtos, alimentos vendidos e, principalmente, no atendimento, encantando a todos que passaram em nosso espaço.

A principal finalidade de uma feira de empreendedorismo é promover o empreendedorismo, estimular o crescimento de novos negócios e proporcionar um ambiente propício para o aprendizado e a colaboração. Além disso, optamos por finalizar na feirinha para poder oferecer oportunidades para os alunos/empreendedores apresentarem suas ideias a clientes e parceiros de negócios, vivenciando o dia a dia de um empreendedor.

Para finalizar esse projeto em alto nível, contamos com as participações musicais de Sérvio e do Mágico Marcelo Labarrere que abrilhantaram e engrandeceram ainda mais todo esforço e trabalho dos nossos alunos.

Processo seletivo Colégio Promove

Período de Inscrições: 01 setembro a 18 outubro de 2023

Prova: 21 de outubro de 2023

Horário: 08h às 11h

Para mais informações sobre o processo seletivo, como bolsas de estudo e outros detalhes importantes, visite nosso site ou entre em contato pelo telefone: (31) 98973-2614.

A equipe do Colégio Promove está ansiosa para receber você e ajudá-lo a alcançar o sucesso! Não perca esta oportunidade única de investir em seu futuro conosco. Junte-se a nós nesta jornada de aprendizado e crescimento.

Oportunidade de bolsas de até 80%

Sabemos o quanto uma educação de qualidade é importante e queremos torná-la acessível a todos os estudantes talentosos. Por isso, oferecemos bolsas de estudo de até 80% de acordo com os critérios estabelecidos em nosso edital.

Não perca esta chance de fazer parte de uma instituição comprometida com a excelência escolar, o desenvolvimento pessoal e a formação de cidadãos preparados para enfrentar os desafios do mundo atual.

Colégio Promove - Descubra o Poder do conhecimento!!!

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

