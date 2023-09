Previsão do tempo: Após recordes de calor, Sete Lagoas aguarda chuva com máxima de 36°C nesta quinta-feira (28)

A previsão do tempo para Sete Lagoas na quinta-feira (28) aponta variações de temperatura ao longo do dia, com mínima de 20°C e máxima de 36°C, com previsão de 90% de chances de chuva. Além disso, os níveis de umidade também terão variações, com um mínimo de 30% e um máximo de 80%.

Durante a madrugada, chuvas foram registradas em alguns pontos da cidade, deixando os moradores em alerta devido ao risco de tempestades. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta que permanecerá vigente até as 10 horas da manhã.

Durante a manhã, espera-se muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e ventos fracos do sul-sudeste. À tarde, as nuvens devem persistir no céu, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, acompanhadas por ventos fracos do leste-sudeste. À noite, as condições permanecerão instáveis, com muitas nuvens, potencial para pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e ventos moderados do sudeste-leste.

Portanto, é importante que os moradores de Sete Lagoas permaneçam atentos às condições meteorológicas ao longo do dia e tomem precauções devido ao alerta de tempestade emitido pelo INMET.

