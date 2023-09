Acidente na Avenida Sabará: Fiat Toro cai em vala em Sete Lagoas

Na noite de quarta feira 27 de setembro um carro caiu numa vala no canteiro de obras na Avenida Sabará em Sete Lagoas, bairro São Vicente.

Imagens: Whatsapp

O carro identificado como uma Fiat Toro cinza escuro caiu em uma vala localizada no canteiro de obras ao longo da Avenida Sabará. O acidente ocorreu na altura do número 1140 da avenida.

De acordo com relatos da vizinhança, o motorista do veículo estaria supostamente alcoolizado no momento do acidente. O carro já foi removido do local.

Da Redação