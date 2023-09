MedSesc Oftalmologia em Sete Lagoas: Consultas e exames gratuitos na Fecomércio; saiba como participar

O MedSesc Oftalmologia, um projeto itinerante do Sesc em Minas, aterrissa em Sete Lagoas, trazendo cuidados oftalmológicos essenciais para a comunidade. Esta iniciativa, realizada em parceria com o Sistema Fecomércio, está instalada em uma unidade móvel impressionante, um caminhão de 11 metros, e oferecerá consultas e exames oftalmológicos de qualidade.

Foto: Divulgação/ Senac

Uma parte significativa dos atendimentos oftalmológicos foi direcionada para os pacientes que aguardam ansiosamente na lista de espera da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Saúde de Sete Lagoas. Além disso, outra parcela importante foi destinada às pessoas recomendadas pelo Sindicato do Comércio de Sete Lagoas.

É importante ressaltar que a disponibilidade de atendimento está sujeita à capacidade da unidade móvel, portanto, as vagas são limitadas. Para verificar a disponibilidade de vagas e agendar sua consulta oftalmológica, você pode entrar em contato com as seguintes instituições:

Sindicato do Comércio de Sete Lagoas: 31 3774-4186

Secretaria Municipal de Saúde: 31 3773-5136

Esta é uma oportunidade única para os moradores de Sete Lagoas acessarem atendimento oftalmológico de qualidade de forma gratuita. Não perca a chance de cuidar da sua saúde visual. O MedSesc Oftalmologia está aqui para ajudar a comunidade a enxergar um futuro mais nítido e saudável.

Da redação com Assessoria Senac