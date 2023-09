Prefeitura e Comitê realizam 1° Fórum Municipal de Saúde LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas

Promover a reflexão interdisciplinar sobre as políticas públicas e práticas de saúde para a população LGBTQIAPN+. Esse é o objetivo do 1° Fórum Municipal de Saúde LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas, que a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde -, em parceria com o Comitê Técnico de Políticas de Promoção à Saúde e à Equidade, realizam no dia 5 de outubro de 2023, próxima quinta-feira, de 18h às 21h30, no Auditório da Casa da Cultura (Av. Getúlio Vargas, 89, Centro).

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"O evento tem o envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde na garantia de equidade e inclusão da população, promovendo a cidadania e garantindo a equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação", afirma a coordenadora da Saúde Mental do Município, Isabella Oliveira.

A programação contará com a palestra da professora e psicóloga (Fumec) Jeslia Soares (@jeslia_psicologia), especialista em Fenomenologia Existecial (Pucminas) e em Luto e Suicidologia, com MBA em Gestão de Projetos (Iec Pucminas) e mestrado em Gestão Social, Desenvolvimento Local e Educação (UNA). O evento contará ainda com mesa de discussão e momento de fala dos inscritos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link http://forumlgbtqiapn.setelagoas.mg.gov.br. Lembrando que são apenas 100 vagas.

Programação:

18h00: Abertura

19h00: Palestra Jeslia Soares

19h30: Mesa de discussão

20h30: Fala dos inscritos

21h00: Encerramento

Com Prefeitura de Sete Lagoas