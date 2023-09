Prefeitura de Sete Lagoas apoia campanha Natal Mágico da CDL 2023 para fomentar o comércio local

O clima natalino vai tomar conta de Sete Lagoas mais cedo este ano, a partir do dia 27 de outubro. Nesta data começam, simultaneamente, duas campanhas de grande impacto na economia que também vão motivar celebrações especiais na época mais festiva do ano. A Prefeitura vai lançar o projeto de iluminação Natal de Luz e ainda apoiar o Natal Mágico 2023 promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Imagem: ilustrativa/internet

No ano passado, a campanha Natal Mágico envolveu 200 lojistas, distribuiu um milhão de cupons e mais de R$ 50 mil em prêmios. As expectativas para este ano são ainda maiores. Uma atração especial é o show com o Papai Noel, marcado para o dia 24 de novembro, dia do aniversário de Sete Lagoas. “A Prefeitura trabalha com várias ações para transformar Sete Lagoas em uma referência no período natalino. O apoio ao projeto da CDL fortalece ainda mais esse movimento que fomenta a economia e aumenta nosso potencial turístico”, avalia o prefeito Duílio de Castro.

A CDL ainda está em fase de captação de lojas para participar do Natal Mágico e a fórmula para participação dos clientes será a mesma. Cada R$ 50 em compras dará direito a um cupom para sorteio de dezenas de vales-compra para utilização no comércio local. “Estamos chegando ao fim do ano com expectativas altamente positivas. O Natal de Luz promovido pela Prefeitura promete uma cidade bela, iluminada e alegre. Isso melhora ainda mais o fluxo em nosso comércio. Além disso, vamos fazer o Natal Mágico 2023 com muitas novidades e ainda melhor. Obrigado, Prefeitura de Sete Lagoas, por sempre estar junto nesta importante parceria”, ressaltou Geraldir Alves, presidente da CDL. O sorteio da campanha será no dia 5 de janeiro, na sede da CDL.

NATAL DE LUZ

Começou na semana passada o serviço de instalação da nova iluminação de Natal, na Praça da Feirinha, na orla da Lagoa Paulino e também na Praça do CAT-JK. Serão mais de 56 mil lâmpadas de LED trazendo luz e alegria e também atraindo turistas por mais tempo e em mais locais. "Iniciamos a instalação esse ano mais cedo devido ao fato do tempo. O período chuvoso, de outubro para frente, dificulta esse tipo de montagem, que pode acarretar na demora da instalação e no risco de acidentes, pois trabalhamos com energia elétrica", explica Thiago Rosa, sócio da TH Montagens, empresa responsável pela decoração.

Divulgação: Prefeitura de Sete Lagoas

Com 30 dias a mais de iluminação natalina, mais pessoas terão a oportunidade de viver o clima de natal em Sete Lagoas, desenvolvendo o comércio, o turismo e o setor de serviços por mais tempo. E mais uma vez a Prefeitura prepara uma programação especial para o período, a ser anunciada em breve. "Nosso compromisso é, a cada ano, fazer mais e melhor. Queremos mais uma vez ver as famílias confraternizando o Natal em comunhão e muita paz", espera o prefeito Duílio de Castro. A previsão é que a iluminação do natal de luz 2023 fique pronta até o dia 20 de outubro.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas