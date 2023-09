Passando a Limpo desta sexta recebe Renata Carvalho e Barbara Lopes

No programa "Passando a Limpo" da próxima sexta-feira, dia 29, os ouvintes conhecerão mais sobre os trabalhos sociais e comunitários que reúnem pessoas de diferentes origens, idades e experiências para trabalharem em prol de objetivos comuns. As convidadas serão Renata Carvalho e Barbara Lopes. Elas vão falar sobre seus projetos, do ambiente onde diferenças são respeitadas e valorizadas e o Festival Minas Brasa 7, prestes a acontecer em Sete Lagoas.

Renata Carvalho, uma residente de Sete Lagoas com 44 anos de experiência, tem uma carreira multifacetada. Além de seu trabalho como despachante imobiliário, ela também se envolve ativamente na produção de eventos culturais e sociais. Um de seus empreendimentos notáveis é o Festival Minas Brasa 7, um evento beneficente do qual ela é a idealizadora. Este festival visa arrecadar fundos ou recursos para uma causa social ou beneficente em Sete Lagoas, demonstrando seu compromisso com o bem-estar da comunidade local.

Barbara Lopes, também uma moradora de Sete Lagoas, tem uma história semelhante de envolvimento com a comunidade. Ela é comerciante na região há 13 anos e se a distingue também pela dedicação ao trabalho social. Inicialmente, começou a se envolver em atividades beneficentes por conta própria, mostrando seu desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Agora ela se uniu à associação beneficente "Mão amiga", um grupo com pessoas empenhadas em fazer a diferença.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 08h, com reprise aos sábados às 09h. Também pela instagram do SeteLagoas.com.br (@setelagoas) você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

