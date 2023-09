Mais um grupo de servidores da Educação se capacita para lidar com alunos autistas na rede pública municipal

Capacitar diretores, professores e assistentes escolares sobre a inclusão de alunos com o transtorno do espectro autista. Esse foi o objetivo de uma capacitação que teve início no último dia 20 de setembro e terminou na noite desta quarta-feira, 27, no auditório do Unifemm. Na primeira noite, mais de 800 servidores da Educação Municipal se capacitaram e, na segunda noite, não foi diferente, com mais de 700 servidores da pasta, entre diretores, professores e pedagogos lotando o auditório.

A ação é uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e de Saúde. O autor do requerimento que pediu a capacitação, o vereador Alcides Barros, comemorou a iniciativa. "No que diz respeito ao autismo, é imperioso que haja a capacitação. Aí a gente vê o afã do pessoal da Educação nesse novo olhar para o autismo. Estamos juntos nessa batalha e conquistando. Graças a Deus que o Executivo, através do prefeito Duílio de Castro e das secretarias de Educação e Saúde, têm abraçado as nossas proposições a favor do autismo", enalteceu o vereador.

A capacitação contou, nas duas noites, com palestra do especialista em autismo Dr. Geraldo Alves, neurocirurgião, mestre em cirurgia pela UFMG e doutorando em Neurologia Cognitiva pela UFMG. "Fizemos essa parceria entre as secretarias para capacitar nossos profissionais para um trabalho muito maior, pois vamos criar o Centro de Referência do Autista. Serão criadas 17 salas sensoriais dentro das escolas e mais sete salas sensoriais dentro do Centro de Referência. Precisamos de profissionais preparados para saberem como lidar com a inclusão dessas crianças tão especiais", disse o prefeito, na abertura do primeiro encontro.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira, a palestra foi gravada e será disponibilizada aos demais funcionários da pasta. "Agora estamos na fase de colher orçamentos para contratar a empresa que vai ministrar um curso para todos da área pedagógica. Já se encontra protocolado na Licitação o processo para aquisição das salas sensoriais nas escolas que possuem sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e também para o Centro de Referência do Autista, este por conta da Secretaria Municipal de Saúde", revelou Rose.

