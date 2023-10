Clima agradável parcialmente nublado nessa sexta-feira (29); Confira a previsão

Nesta sexta-feira, 29 de setembro, as condições climáticas estão marcadas por uma variação de temperatura que vai de 29°C a 18°C. No momento, o céu apresenta uma configuração parcialmente nublada.

Durante o dia, especificamente na parte da tarde, prevê-se um pico de temperatura atingindo os 28°C, ocorrendo entre as 14h e as 16h. A sensação térmica atual é de 20°C.

Além disso, o vento está soprando suavemente, com velocidades variando entre 12 e 19 km/h. Esse vento suave está o suficiente para manter folhas e pequenos galhos em movimento constante. A umidade do ar está marcando 69%, o que indica uma quantidade razoável de umidade presente no ambiente.

Quanto à probabilidade de chuva, ela é bastante baixa, apenas 4% durante a noite. Portanto, no geral, podemos esperar um dia com temperaturas agradáveis, céu parcialmente nublado, e uma brisa suave que mantém as folhas e galhos em movimento, com chances mínimas de precipitação ao longo da noite.

Da Redação com Clima Tempo