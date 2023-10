Passando a Limpo: o Festival Minas Brasa 7 e projetos sociais com Renata Carvalho e Barbara Lopes

O Passando a Limpo desta sexta (29/09) recebeu Renata Carvalho e Barbara Lopes para falar sobre o 1º Festival Minas Brasa 7 e projetos sociais que as convidadas participam.

Foto: Alan Junio

As duas se conheceram através de um amigo em comum: Geraldinho Caldo da Lua. Desde então têm se empenhado na realização do 1º Festival Minas Brasa 7 que vai acontecer dia 08 de outubro na Feirinha da Lagoa Paulino. Serão 12 horas de evento a começar pelas 10h da manhã e a programação é inteiramente gratuita.

Várias atrações musicais já estão confirmadas e Renata Carvalho detalhou algumas delas: a Faculdade Atenas vai ofertar serviços básicos de saúde, haverá arrecadação de alimentos para o Grupo Mão Amiga, espaço kids e ainda exposição de carros antigos com mais de 100 veículos. Veja a programação completa clicando aqui.

Falando sobre o Grupo Mão Amiga, Barbara Lopes explicou que o grupo surgiu em 2014 com a ideia de "fazer a diferença onde há indiferença". Um dos projetos deles é o Mãos que Alimentam, no qual são feitas doações todas as segundas-feiras de marmitas para acompanhantes no Hospital Municipal de Sete Lagoas, no setor de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora das Graças e na UPA.

Além disso, eles também doam cerca de 80 marmitas para famílas cadastradas no bairro Santa Luzia. Cerca de 250 a 300 são servidas nas segundas considerando-se também aquelas doadas nos hospitais e na UPA.

Outros projetos são de doação de fraldas geriátricas, o Varal Solidário e a organização de bazares para reverter a renda ao grupo.

Os projetos sobrevivem de doações, e não só de alimentos ou peças de roupa e dinheiro. Renata Carvalho aproveitou para convocar profissionais de saúde, empresários e todos que possam oferecer sua experiência de trabalho e tempo para engrandecer a causa. O Grupo Mão Amiga pretende continuar crescendo e oferecer cada vez mais serviços assistenciais à população.

Renata Carvalho também planeja abrir inscrições de análise documental de imóveis gratuitas, já que atua como despachante imobiliária. Esse é mais um projeto assistencial que ela pretende desenvolver já que várias pessoas têm essa necessidade em Sete Lagoas.

Os meios de contato para conhecer mais as atividades são os Instagram @maoamigasetelagoas, @festivalminasbrasa7 ou @renatinhacarvalho7l.

