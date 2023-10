15 anos de SeteLagoas.com.br: Celebrando conexões e informações

No mês de setembro, o Portal SeteLagoas.com.br comemorou seu 15º aniversário como uma sólida referência em informações confiáveis e credibilidade nas plataformas digitais. Fundado por Wagner Oliveira e Túlio Thales, o portal teve sua origem em uma ideia que surgiu em fevereiro de 2008, quando um amigo em comum os apresentou. Dessa união, no dia 15 de setembro de 2008, nasceu o portal que se tornaria uma voz respeitada e reconhecida em Sete Lagoas e na região.

Túlio, o sócio e webmaster, compartilhou a história de como tudo começou: "A ideia para o site surgiu quando um amigo em comum me apresentou ao Wagner, que, na época, era o proprietário do domínio. Eu havia retornado para a cidade após estudar design gráfico em Salvador, Bahia, e durante esse período, sentia uma grande carência de informações relacionadas a Sete Lagoas. Sempre tive a ideia de criar algo para preencher essa lacuna. Foi assim que, no início de 2008, eu e Wagner estabelecemos uma parceria que continua até hoje."

No início, o portal enfrentou desafios significativos, como convencer as pessoas da viabilidade de anunciar na internet, já que em Sete Lagoas, as pessoas tendem a ser bastante conservadoras nesse aspecto. Túlio observou que, mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas ainda relutam em investir na internet, apesar de ela ser o principal meio de comunicação global.

Ao longo dos anos, o Portal manteve sua essência jornalística, fornecendo informações confiáveis e responsáveis aos leitores. Túlio enfatizou: "Sempre tivemos uma grande responsabilidade na forma como transmitimos informações aos nossos leitores, e talvez seja por isso que continuamos a contar com um público tão fiel até hoje." Ele também destacou a importância de trabalhar com excelentes profissionais ao longo dessa jornada: "Muitos talentos passaram por aqui, e sem essas pessoas, jamais teríamos alcançado esses números."

Marcelo Paiva, que atualmente é assessor do Democrata Futebol Clube, é um desses talentos brilhantes, cuja passagem pelo portal SeteLagoas.com.br entre os anos de 2011 e 2015 deixou uma marca em sua carreira.

Durante seu período como jornalista responsável pelo portal, Marcelo compartilhou suas experiências de trabalho ao lado de colegas igualmente comprometidos, como Juliane Nunes e Nayara Souza. Para ele, um dia de trabalho memorável era aquele em que a rotina não se fazia presente. "A autonomia de trabalho dada na época para tratar de qualquer assunto foi muito importante para o crescimento de todos nós e também do portal, que conseguia se destacar na cidade em credibilidade e confiabilidade das notícias e apurações," destacou o jornalista.

No entanto, entre as muitas histórias e reportagens que Marcelo Paiva teve a oportunidade de cobrir, uma em particular permanece gravada em sua memória. Em colaboração com Alan Junio, a equipe decidiu explorar o Parque da Cascata, que se encontrava fechado e com sua lagoa principal completamente vazia. A reportagem expôs o abandono do espaço, e a busca por um especialista trouxe à tona a real situação do local. "Os vereadores na época apresentaram a matéria na Câmara Municipal, a prefeitura informou a população sobre o fechamento do espaço e fez um trabalho de revitalização no parque. Foram várias reportagens com grande repercussão e resultados positivos para a população. Mas esta, em especial, foi marcante em produzir." Concluiu ele.

Quando questionado sobre a importância de sua passagem pelo portal em sua carreira, Marcelo respondeu: "Foi muito importante e especial porque eu era um jornalista recém-chegado na cidade. A equipe confiou no meu trabalho, e pude viver o dia a dia da cidade com muita intensidade e responsabilidade. Sempre em busca de boas histórias, revelar o que realmente tinha acontecido e levar informações de interesse público para os leitores. Então, foi uma experiência muito importante na minha vida profissional. Sempre que posso, agradeço ao Wagner Oliveira e Túlio Thales pelos produtivos anos em que pude contribuir com o portal."

Outro grande nome que está no site desde 2014 é o cinegrafista Alan Junio, que atualmente atua como freelancer do portal. Ele compartilhou como começou a trabalhar com vídeos e como isso mudou sua vida: "Quando comprei minha primeira câmera, fui ao Boa Vista tirar algumas fotos por hobby, nada para ganhar dinheiro. Conheci alguns skatistas na Lagoa do Boa Vista, sempre ia a convite de um colega, mas uma vez tomei bolo de um (risos), porém Túlio gostava muito de andar de skate e nesse dia ele estava lá e, para não perder a viagem, fiz algumas fotos, sem saber que ele era sócio do portal. Mandei a foto, e logo em seguida ele me fez o convite para se juntar à redação, aceitei."

Ele também conta de como esse encontro mudou sua vida "No primeiro mês, sabia fazer apenas fotos, e surgiu um projeto de vídeos também, mas nem sabia editar, filmar era algo novo também, então estudei, assisti a vários vídeos e aprendi o básico. E assim foram vários vídeos, fotos e eventos. Desde o dia em que entrei até os dias de hoje, houve muito aprendizado, e ainda continuo aprendendo. Fiz vários amigos que passaram pelo site, e cada um tem um modo diferente de fazer vídeos, aprendi com cada um."

Quando perguntado sobre o que mais marcou, Alan destacou: "Sem dúvida, o melhor evento foi o que o site organizou, o festival enogastronômico. Não só pela comida, mas pelo trabalho em equipe, onde todos contribuíram com algo, então com certeza foi um evento que realmente ficou marcado."

Já Túlio, quando questionado sobre as histórias e coberturas memoráveis ao longo dos 15 anos, apontou a dificuldade de escolher entre os mais de 91 mil artigos, vídeos e fotos publicados: "A parte ruim disso são sempre as notícias ruins, que, inevitavelmente, existem todos os dias."

O papel do jornalismo online na sociedade atual foi discutido, com Túlio enfatizando a importância da imparcialidade: "Como sou formado em Comunicação Social, considero isso de extrema importância. No entanto, infelizmente, o jornalismo profissional tem negligenciado um de seus valores mais cruciais, que é a imparcialidade. É evidente, nos dias de hoje, que muitos jornalistas usam sua profissão para direcionar a informação de acordo com determinado viés político ou cultural."

O atual editor do jornal, Vinicius Oliveira, destacou a importância e responsabilidade de trabalhar em um veículo que carrega o nome da cidade e uma história de peso: "Um de nossos objetivos principais é informar a população sobre fatos diversos que acontecem em Sete Lagoas, pois graças aos 15 anos de história e ao nome bastante direto do site, somos uma das referências nisso. Além de levar informações para quem mora em Sete Lagoas, também pensamos nas pessoas que estão visitando a cidade e naquelas que já viveram aqui. Então, também noticiamos assuntos de interesse para as redondezas."

Ele tambem destaca a troca que existe em cada matéria publicada:" Nós, jornalistas, acabamos conhecendo cada vez mais a cidade e seu povo com esse trabalho. E pessoalmente, a convivência diária com os colegas de Redação e Direção é um aprendizado constante, muitas ideias são construídas em conjunto pela gente!"

Para o jornalista Filipe Felizardo, que trabalha no portal desde 2017, "Se viver é escrever em uma folha em branco, estar atuando no SeteLagoas.com.br é como viver. Todos os dias temos a possibilidade de contar o novo e mostrar as histórias da vida da cidade."

"Desde quando comecei, em 2017, e ao meu retorno em 2021, tenho a mesma gana em poder contar sobre Sete Lagoas e sua gente. Mesmo que não seja a história mais bonita em alguns momentos, porém, é história - o fato, o que realmente acontece. O jornalismo é uma mostra do que vivemos, para onde vamos, do que somos feitos. Mesmo em tempos de gente que nega o óbvio (sabe lá por qual motivo), o nosso papel é apresentar a realidade para as pessoas, sob o olhar setelagoano." conclui o jornalista.

Em relação às tecnologias e inovações que impulsionaram o sucesso do portal, Túlio destacou a influência das redes sociais, que desempenharam um papel crucial na disseminação das informações. "Talvez por estarmos aqui há tanto tempo, percebemos algumas alterações sutis com certa antecedência e nos adaptamos. No entanto, respondendo de forma mais direta, sem dúvida, o que mais nos influenciou foram as redes sociais."

Recentemente, o portal também marcou presença na Feconex, fazendo uma cobertura completa sobre tudo o que acontecia na feira.

Com uma média mensal de 600 mil acessos ao site, em 2023 o site já havia recebido mais de 4,8 milhões de visitas até o mês de agosto. Nas redes sociais, os perfis acumulam mais de 78 mil seguidores no Instagram, 7,1 mil no Twitter, 6,3 mil no Threads e 3,5 mil inscritos no YouTube. O jornal, em seus 15 anos, pretende continuar sendo um dos principais portais de notícia da cidade, levando informação de qualidade diariamente para todos os seus leitores.

Para o futuro, os fundadores prometem muitas novidades e estão trabalhando em projetos empolgantes, então se preparem! e claro o portal agradece cada um de vocês que do outro lado da telinha acompanhou cada um desses 15 anos que estamos no ar.

Da redação, Djhessica Monteiro