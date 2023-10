Eleições do Conselho Tutelar: Apenas 17 cidades de MG vão disponibilizar transporte gratuito

No próximo domingo (01), quando as eleições para o Conselho Tutelar estão agendadas, apenas 17 das 853 cidades do estado de Minas Gerais irão fornecer transporte gratuito à população, cumprindo assim a recomendação da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG). Até o momento, Sete Lagoas não está entre as que aderiram à iniciativa.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

No mês de agosto, a DPMG emitiu ofícios a todos os municípios mineiros, convidando-os a disponibilizar o transporte público gratuitamente durante o dia das eleições. O objetivo principal dessa medida é estimular uma maior participação popular na escolha dos membros do Conselho Tutelar, que desempenham um papel vital na rede de proteção de crianças e adolescentes.

Além da gratuidade, o documento da DPMG solicita que o serviço de transporte mantenha os mesmos padrões de operação dos dias úteis em termos de quantidade de veículos e frequência, garantindo assim um deslocamento eficiente para os eleitores no dia da votação.

Vale ressaltar que os conselheiros tutelares são eleitos por meio de votação popular, um processo que ocorre simultaneamente em todo o país a cada quatro anos, e é de suma importância para a defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

Até o momento, as seguintes cidades de Minas Gerais aderiram à recomendação da DPMG: Vargem Alegre, Juatuba, Formiga, Ataleia, Borda da Mata, Barbacena, Santana do Paraíso, Carneirinho, Córrego Fundo, Entre Folhas, Extrema, Diamantina, Uberaba, Brasília de Minas, Pingo D'Água, Patrocínio e Muriaé.

Da redação com G1