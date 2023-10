Loja de artesanato do Cramam no Casarão é sucesso entre sete-lagoanos e turistas

Desde que foi reformado e reaberto pela Prefeitura em agosto deste ano, o Centro Cultural Nhô-Quin Drummond, Casarão, passou a contar com a loja de artesanato do Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fumep. Todos os dias da semana, de 08h às 17h30, e sábados, domingos e feriados de 08h às 12h, os sete-lagoanos e turistas encontram produtos artesanais com a cara da cidade.

De acordo com o vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade Lanza, turistas que visitavam Sete Lagoas queriam levar alguma lembrança da cidade e não encontravam. "Como uma cidade que quer ser turística, com um Casarão desse tamanho e bem localizado, não tinha? Agora ele fica aberto de segunda a segunda e queremos ocupar todos os espaços. O turista tem que chegar e encontrar artesanato e o do Cramam não fica devendo nada a ninguém. É excelente, maravilhoso, ainda mais tendo como tema Sete Lagoas", afirma.

O turista português Antônio Carlos Dias acabou de chegar à cidade, vindo da cidade de Faro, em Portugal. Um dos primeiros lugares que visitou foi a loja de artesanato do Cramam. "Estou achando uma cidade bonita, bem tranquila, com vários locais para visitar. Cheguei ontem e ainda estou me ambientando. Estou rodando, quero visitar a lagoa, ir à Serra, visitar a gruta e me informar com as pessoas o que de devo fazer, o que é melhor para visitar", comentou.

A diretora do Cramam, Karla Duffles, mostra com orgulho alguns produtos à venda. "Temos todo tipo de souvenir que Sete Lagoas não tinha e precisava ter. São caixas de vários tamanhos com temas da cidade, ímãs de geladeira, porta-anotações, peças sacras, brinquedos para as crianças, panos de prato pintados à mão com nossos pontos turísticos, banquinhos do Zacarias, cerâmicas, utensílios para o lar, quadros e muito mais. São produtos que você não encontra em lugar nenhum", revela.

Karla lembra, ainda, que toda a renda da loja vai para o próprio Cramam, que reinveste os recursos em mais matéria-prima e cursos de capacitação profissional. "Quando se tem várias pessoas no crochê, por exemplo, vão fazendo já para vender. É mais um artesão que Sete Lagoas ganha". A loja de artesanato se prepara, agora, para o período natalino. "Estamos nos programando para que as coisas aconteçam para o Natal. Vai sair muita novidade, muita coisa bacana. Vocês podem esperar porque vem muita coisa boa por aí", finaliza Karla.

