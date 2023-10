Confira a previsão do tempo para este fim de semana que indica variações entre sol e chuva

Para hoje sábado (30) a previsão do tempo indica um dia ensolarado. A temperatura estará na faixa de 22°C, com uma sensação térmica agradável. Durante a tarde, entre 14h e 16h, podemos esperar uma máxima de 31°C. Os ventos soprarão a uma velocidade de 14 km/h, e a umidade relativa do ar estará em torno de 64%.

Imagem: ilustrativa/internet

Já para o domingo (1), a temperatura máxima será de 30°C, com uma mínima de 19°C. Durante a tarde, há uma expectativa de 37% de chances de chuva, e essa probabilidade aumenta para 61% por volta das 22h, estendendo-se ao longo de toda a madrugada. Portanto, é bom se preparar para possíveis chuvas durante o domingo à noite e a madrugada seguinte.

Da Redação com Clima tempo