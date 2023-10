VÍDEO: Ônibus colide com carro, casa e poste no bairro JK em Sete Lagoas

Na noite de sexta-feira (29/09) por volta das 18:50 um acidente com ônibus aconteceu na Rua Santo Inácio de Loiola, bairro JK em Sete Lagoas.

Foto: Redes Sociais / Reprodução

O veículo colidiu com um carro, casa e poste de energia elétrica, causando interrupção do fornecimento na região.

Informações preliminares dão conta de que o ônibus havia acabado de ser estacionado na rua e o motorista já estava fora do veículo quando ele desceu pela via. Também de forma preliminar a informação é de que houve três vítimas com lesões aparentemente leves. Duas delas teriam sido atendidas pelo SAMU e o condutor do ônibus encaminhado para unidade de saúde para se recuperar de uma crise nervosa depois do ocorrido.

Veja imagens do Corpo de Bombeiros atuando no local:



*Matéria em atualização.

Atualizada por último às 11:13 - 30/09/2023.

Da Redação