Sete Lagoas terá temperaturas amenas e mais chuva nesta segunda (02); veja previsão completa

O tempo para a primeira segunda-feira de outubro em Sete Lagoas trará condições climáticas adversas ao longo do dia, com previsão de chuvas e possibilidade de tempestades, com máxima de 28°C. A cidade amanheceu um pouco mais fria do que nos últimos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja para a região, indicando um grande risco de tempestades até as 10h da manhã.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

A temperatura na cidade apresenta variações significativas ao longo do dia, começando a manhã com 16°C e alcançando os 28°C durante a tarde. A segunda-feira encerrará com uma marca de 18°C.

A umidade relativa do ar oscilará entre 73% e 100%, contribuindo para o ambiente propício para as chuvas. Além disso, os ventos na cidade serão leves, com velocidade média de 3 km/h, podendo atingir um pico de 5 km/h durante a tarde.

Sete Lagoas enfrenta uma grande chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, tornando necessário que os moradores estejam preparados para as condições meteorológicas instáveis. É importante seguir as orientações dos órgãos competentes e tomar as devidas precauções para garantir a segurança durante esse período de alerta.

Da redação com INMET