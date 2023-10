Na manhã desta segunda-feira, dia 02 de outubro, um incidente ocorreu quando um veículo perdeu o controle e caiu no Córrego do Diogo localizado na Av. Dr. Renato Azeredo, próximo ao número 931. Esse incidente aconteceu nas imediações da ponte que dá acesso à Rua Olavo Bilac e ao Bairro Piedade em Sete Lagoas.

Imagem: Rede social

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. O acidente teve lugar em frente à Superintendência Regional da Saúde. Felizmente, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e optou por não receber atendimento da viatura médica.

Após o atendimento dos bombeiros, o condutor permaneceu no local. Até às 10:44min. o veículo Chevrolet Cruze sedan preto, ainda se encontra no local, aguardando o serviço de reboque por uma empresa privada.

De acordo com informações fornecidas por testemunhas, o motorista foi retirado do veículo consciente, com a ajuda de pessoas que passavam pelo local. Supostamente ele teria passado mal devido a estar em jejum para realizar um exame e, durante o trajeto, teve um desmaio enquanto estava ao volante.

Como medida preventiva, o Corpo de Bombeiros removeu cabos de energia para evitar o risco de incêndio, mas felizmente não houve vítimas presas no veículo.

Da Redação, Maria Eduarda Alves