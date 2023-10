Veja a probabilidade de chuva nessa terça-feira (3)

Na terça-feira, a previsão do tempo indica que teremos um dia nublado, com a possibilidade de chuva ao longo do dia.

Imagem: ilustrativa/internet

Pela manhã, a temperatura está agradável, marcando 22°C. Conforme o dia avança, as chances de chuva aumentam. Por volta das 15h, a probabilidade de precipitação sobe para 37%, e a temperatura máxima esperada é de 27°C. À medida que a tarde avança, às 18h, a chance de chuva atinge seu ponto máximo, chegando a 40%.

Além disso, os ventos estão soprando a uma velocidade constante de 5 km/h, e o nível de umidade do ar é elevado, atingindo 87%. Portanto, é importante estar preparado para possíveis chuvas ao longo do dia e considerar a umidade do ar e a temperatura ao planejar suas atividades.

Da Redação com Clima Tempo