Sete Lagoas elege seus 15 conselheiros tutelares em pleito com mais de 4.400 votos

Saiba quem são os vencedores e também seus suplentes para um mandato de 4 anos

Em concorrida eleição realizada no último domingo, 1º de outubro, foram eleitos os conselheiros tutelares de Sete Lagoas que exercerão esta importante função de defesa dos direitos das crianças e adolescentes nos próximos quatro anos (2024/2027). Foram 25 candidatos na disputa, sendo que os 15 primeiros serão nomeados e o restante assume a posição de suplente, seguindo a ordem definida pela somatória de votos.

Escola Grau Técnico recebeu grande movimento no dia da votação - Foto: Vinícius Oliveira/ SeteLagoas.com.br

A eleição foi unificada e ocorreu em todo o território nacional. Em Sete Lagoas, as 15 urnas de votação foram instaladas na escola Grau Técnico, localizada na rua Dr. Pena, 213 Centro. No total, foram apurados 4.362 votos válidos, 25 brancos e 24 nulos. O campeão de votos foi o candidato Edson, que foi o escolhido por 523 eleitores.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Os conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. O exercício efetivo da função de conselheiro constitui serviço público relevante e quem o pratica deve ser pessoa idônea, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os eleitos serão empossados no dia 10 de janeiro de 2024. Vale ressaltar que todo o processo é conduzido por uma Comissão Especial Eleitoral instituída por uma resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas (CMDCA/SL).

"Desejo boas vindas aos novos conselheiros tutelares, parabéns por darem início ao trabalho que só está começando. Atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados é uma profissão de extrema importância e responsabilidade. Nossa Secretaria estará sempre à disposição para auxiliar ou no que se fizer necessário", comentou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

ELEITOS E SEUS VOTOS

Edson Flávio Moreira (523), Antônia de Fátima Gonçalves Rabelo (306), Ana Maria Ribeiro Souza (278), Vitória Stephanie de Souza (263), Márcia Aparecida e Oliveira Rodrigues (243), Josiane Guilherme Pereira (236), Elidiane Meira de Araújo (234), Diana Cecília de Almeida Silva (214), Glauciane Duarte Pereira de Aquino (211), Cristina Oliveira Valadares (210), Talita Ribeiro Veloso Maciel (176), Jéssica Soares (172), Gleice Ribeiro Abreu (166), Simone Aparecida Ribeiro e Silva (159) e Sarah Talita Moura Goulart de Oliveira (158).

SUPLENTES

Rozenilda Cândida de Jesus (155), Ailton Sebastião Pereira de Araújo(130), Ricardo dos Santos Teófilo (122), Fabiano de Freitas Pereira (119), Edvânia Aparecida de Souza (78), Leonardo Silveira Guerra (21), Adriane Cristina Lessa de Faria Andrade (71), Kátia França de Carvalho Silva (60), Jéssica Aparecida de Souza Martins da Cruz (4) e Paula Christina de Oliveira Abreu dos Santos (2).

Saiba o que os conselhos tutelares podem ou não podem fazer, segundo informações do Ministério Público do Paraná (MPPR), no link:

https://site.mppr.mp.br/crianca/Pagina/O-Conselho-Tutelar-em-perguntas-e-respostas

Com Prefeitura de Sete Lagoas