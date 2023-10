Juízo da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais de Sete Lagoas publica edital para acolhimento de entidades sem fins lucrativos

Foi publicado nesta terça-feira, dia 03, um edital para o cadastramento de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que tenham interesse no acolhimento de prestadores de serviços gratuitos e no recebimento de recursos provenientes de prestações pecuniárias executadas no âmbito do Juízo Criminal para o ano de 2023.

Foto: Reprodução/ Internet

As entidades que desejarem se habilitar deverão apresentar a documentação necessária no período de 05 de outubro a 06 de novembro de 2023, devendo a documentação ser protocolada na Vara Criminal/Execuções Penais no Fórum de Sete Lagoas, na sala 306, no horário das 12 às 18 horas.

Veja a publicação na íntegra:



Imagem: Edital Diário TJMG

Da redação com 2ª Vara Criminal/Execuções Penais de Sete Lagoas